BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

So bewegt sich BP

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 4,14 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,14 GBP nach oben. Bei 4,16 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,11 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 21.057.406 Stück.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. Gewinne von 30,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,65 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Mit einem Kursverlust von 11,85 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,326 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,27 GBP.

BP veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 29.04.2025 gerechnet. BP dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,566 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

STOXX-Handel STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

BP- und Aramco-Aktien tiefer: Saudi Aramco in Gesprächen über Übernahme von BPs Castrol-Sparte

BP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats