BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 4,10 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,10 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,11 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,11 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 703.211 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,41 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,78 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,65 GBP erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,326 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,27 GBP für die BP-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 11.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,70 Mrd. GBP – eine Minderung von 15,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,03 Mrd. GBP eingefahren.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,566 USD fest.

