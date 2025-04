BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Montagmittag deutlich nach

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 6,2 Prozent auf 3,48 GBP ab.

Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 3,48 GBP abwärts. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 3,43 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,45 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 16.141.788 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 55,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,43 GBP. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,326 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,35 GBP je BP-Aktie an.

BP veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BP.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,544 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

