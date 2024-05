BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 5,05 GBP.

Die BP-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 5,05 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 5,03 GBP. Bei 5,06 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.463.969 BP-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,303 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,36 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 06.02.2024. Mit einem EPS von 0,02 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,38 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 42,03 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 46,24 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,814 USD je Aktie aus.

