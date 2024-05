BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von BP zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 5,10 GBP.

Die BP-Aktie kam im London-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,10 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 5,11 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 5,05 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,06 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.025.497 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 9,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,41 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 13,49 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,303 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,36 GBP.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,02 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,38 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 42,03 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,24 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,814 USD in den Büchern stehen haben wird.

