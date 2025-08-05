BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4,29 GBP.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,29 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,24 GBP. Bei 4,25 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 4.573.964 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Mit einem Kursverlust von 23,26 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,57 GBP aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,442 USD je Aktie belaufen.

