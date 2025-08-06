BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,28 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die BP-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4,28 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,24 GBP. Bei 4,25 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 9.638.049 BP-Aktien.
Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,99 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,57 GBP.
Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,49 Mrd. GBP gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,442 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|BP Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|BP Kaufen
|DZ BANK
|08.05.2025
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.2025
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.2025
|BP Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen