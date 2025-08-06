BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,28 GBP ab.

Die BP-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4,28 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,24 GBP. Bei 4,25 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 9.638.049 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,99 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,57 GBP.

Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,49 Mrd. GBP gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,442 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verdient

Ausblick: BP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt