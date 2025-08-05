BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,28 GBP nach.
Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,28 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,24 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,25 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.149.986 Stück gehandelt.
Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 30,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,57 GBP.
BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,442 USD je Aktie aus.
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verdient
