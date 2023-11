BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Dienstagmittag

So entwickelt sich BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 4,85 GBP.

Um 11:49 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,85 GBP ab. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,83 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,86 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 2.888.953 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,47 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 7,88 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,22 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53.269,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,864 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone