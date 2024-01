BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 4,69 GBP nach.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 4,69 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,67 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,69 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.432.070 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,73 Prozent. Bei einem Wert von 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,24 GBP je BP-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53.269,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 11.02.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,825 USD je Aktie.

