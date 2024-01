BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,70 GBP.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,70 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,67 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,69 GBP. Bisher wurden via London 804.410 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Mit einem Zuwachs von 21,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 5,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,24 GBP.

Am 31.10.2023 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 53.269,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 55.011,00 USD umgesetzt worden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Am 11.02.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,825 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

