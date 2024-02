BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 4,73 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,73 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,68 GBP aus. Mit einem Wert von 4,75 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.789.199 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 20,72 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Mit Abgaben von 6,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,20 GBP für die BP-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 06.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 52.141,00 USD, gegenüber 69.257,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,71 Prozent präsentiert.

Die BP-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte BP die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,804 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus

Börse Europa: STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein