BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,78 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 4,78 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,81 GBP. Bei 4,75 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.893.152 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. 19,26 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 7,79 Prozent sinken.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,230 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,302 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,20 GBP angegeben.

Am 06.02.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 69.257,00 USD gelegen.

Die BP-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,804 USD je Aktie belaufen.

