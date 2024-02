BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,74 GBP.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,74 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,73 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,75 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 534.204 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. 20,45 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,87 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,20 GBP.

BP veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 52.141,00 USD in den Büchern – ein Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 69.257,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,804 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus

Börse Europa: STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein