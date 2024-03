BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag ohne große Veränderung

BP im Blick

Die Aktie von BP hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BP-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,76 GBP.

Im London-Handel kam die BP-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,76 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,80 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,76 GBP. Bei 4,77 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.925.545 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 18,03 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 7,39 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,230 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,302 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 GBP.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 69.257,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.141,00 USD.

Die BP-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,801 USD je Aktie belaufen.

