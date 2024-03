BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP.

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP. Bei 4,78 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,77 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 311.485 Aktien.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,69 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 7,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,230 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,302 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,23 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 06.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 52.141,00 USD in den Büchern – ein Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 69.257,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,801 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu