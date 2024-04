BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag auf rotem Terrain

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 5,05 GBP abwärts.

Die BP-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 5,05 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 5,05 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,05 GBP. Bisher wurden via London 811.473 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 10,09 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,302 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,23 GBP angegeben.

Am 06.02.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,795 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

