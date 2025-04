BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Vormittag zu

BP im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 3,58 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,7 Prozent auf 3,58 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 3,62 GBP. Bei 3,59 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.192.037 BP-Aktien gehandelt.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,41 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 3,43 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,42 Prozent.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,326 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,35 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 35,70 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 29.04.2025 gerechnet. Am 05.05.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,544 USD fest.

Redaktion finanzen.net

