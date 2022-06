BP Aktie News: BP am Mittwochmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 08.06.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 5,27 EUR. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,32 EUR aus. Bei 5,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 606.584 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.06.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2021). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 63,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,99 GBP für die BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 49.258,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.492,00 USD umgesetzt worden waren.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,921 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur BP-Aktie

BP Einmalbelastung

Schwarzes Gold im Fokus: Die Geschichte des britisches Mineralölunternehmens BP

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com