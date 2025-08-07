BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,23 GBP.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 4,23 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,21 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,24 GBP. Zuletzt wurden via London 2.712.375 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,443 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

