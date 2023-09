BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Abschlägen

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 5,14 GBP.

Die BP-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 5,14 GBP abwärts. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 5,13 GBP. Bei 5,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.820.290 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. 10,95 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,21 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 18,11 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,10 GBP angegeben.

Am 01.08.2023 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.538,00 USD – eine Minderung von 28,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 67.866,00 USD eingefahren.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Am 29.10.2024 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,887 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in BP abgeworfen

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

BP-Aktie gesucht: BP treibt Umbau von Raffinerie Lingen voran - Zentrum für alternative Kraftstoffe