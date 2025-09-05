BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,16 GBP.

Die BP-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,16 GBP. Bei 4,23 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,16 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,20 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.455.822 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 11,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 20,83 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,451 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

