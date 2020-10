BP-Aktie aktuell: BP stabil

GO

Heute im Fokus

DAX dämmt Gewinne ein -- Asiens Märkte schließen uneinheitlich -- Citigroup muss Millionen-Strafe zahlen -- Wirecard-Untersuchungsausschuss startet -- Südzucker bestätigt Prognose -- ams im Fokus

Barclays hebt Nemetschek auf 'Overweight'. JPMorgan will Wohlstandsschere mit Krediten gegensteuern. Branchenumbruch und Niedrigzins: Skandalbank Danske streicht 1600 Stellen. Goldman hebt ProSiebenSat.1 auf 'Buy'. OMV-Förderung sank in Q3 weiter. LSE verkauft offenbar Borsa Italiana an Euronext. Samsung mit Gewinnsprung infolge solider Chip-Geschäfte.