BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Dienstagmittag

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 4,67 GBP.

Um 11:49 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,67 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,68 GBP. Bei 4,65 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 3.033.411 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 22,29 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,47 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,14 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,24 GBP an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 31.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53.269,00 USD – eine Minderung von 3,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55.011,00 USD eingefahren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,822 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Pluszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Montagnachmittag im Minus