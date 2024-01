BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag fester

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,66 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 4,66 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,65 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 559.837 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 22,39 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 4,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,24 GBP.

Am 31.10.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,823 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

