BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag fester

So entwickelt sich BP

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 4,83 GBP.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 4,83 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,83 GBP. Bei 4,77 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 4.485.778 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 18,14 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 8,66 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,302 USD, nach 0,230 GBP im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,20 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 06.02.2024. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.141,00 USD – das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,804 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

