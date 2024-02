BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag höher

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,79 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,79 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,79 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,77 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 595.331 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,18 Prozent. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 8,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,230 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,302 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,20 GBP für die BP-Aktie.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 07.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte BP die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,804 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags leichter