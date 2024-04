BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Dienstagmittag positiv

Kurs der BP

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,19 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 5,19 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,20 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,14 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.599.087 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,302 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.141,00 USD – das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BP dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,799 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

