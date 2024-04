BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag freundlich

So entwickelt sich BP

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 5,18 GBP zu.



Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 5,18 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 5,20 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,14 GBP. Zuletzt wechselten 17.643.967 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 14,79 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,302 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 52.141,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 69.257,00 USD umsetzen können.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,799 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



