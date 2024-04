BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,16 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 5,16 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,16 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,14 GBP. Zuletzt wechselten 1.505.659 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 8,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,302 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,799 USD in den Büchern stehen haben wird.

