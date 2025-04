BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag im Keller

So bewegt sich BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 3,31 GBP abwärts.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 6,5 Prozent bei 3,31 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,29 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,42 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.228.203 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 0,57 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,326 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,35 GBP je BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,70 Mrd. GBP – eine Minderung von 15,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,03 Mrd. GBP eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 29.04.2025 gerechnet. Am 05.05.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,544 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

