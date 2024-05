BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag nordwärts

09.05.24 12:04 Uhr

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 5,04 GBP.

Werbung

Um 11:48 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,04 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 5,05 GBP. Bei 5,02 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 3.539.931 BP-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Mit einem Kursverlust von 12,39 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,304 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,37 GBP je BP-Aktie an. BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BP 38,55 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46,24 Mrd. GBP umgesetzt worden. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte BP die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,779 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50 Handel in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com