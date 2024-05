BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 5,04 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,04 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 5,04 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,02 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 471.687 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,304 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,37 GBP.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,38 GBP je Aktie erwirtschaftet. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,780 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50

Handel in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain

Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester