BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die BP-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 4,68 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,67 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,72 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.771.525 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,86 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,59 GBP fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 30,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,48 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 02.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.182,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49.258,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BP wird am 01.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,997 USD in den Büchern stehen haben wird.

