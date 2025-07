BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 3,87 GBP zu.

Die BP-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,87 GBP. Bei 3,88 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.500.440 BP-Aktien.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 14,96 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,326 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,31 GBP an.

BP veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,38 Prozent auf 37,25 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,408 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

