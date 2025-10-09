BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Donnerstagmittag positiv

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,33 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,33 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,36 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,33 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.855.757 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 8,86 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 31,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,63 GBP.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,91 Mrd. GBP – eine Minderung von 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,49 Mrd. GBP eingefahren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,454 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau