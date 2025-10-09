BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,34 GBP zu. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,37 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,33 GBP. Zuletzt wurden via London 7.190.972 BP-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 7,79 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,63 GBP an.
Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,454 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen
Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.2025
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.2025
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen