BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,34 GBP zu. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,37 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,33 GBP. Zuletzt wurden via London 7.190.972 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 7,79 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,63 GBP an.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,454 USD im Jahr 2025 aus.

