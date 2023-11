BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BP

So entwickelt sich BP

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,74 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,74 GBP ab. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,68 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,70 GBP. Zuletzt wechselten via London 7.214.780 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,46 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,47 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,57 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,22 GBP an.

BP gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,854 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende

STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag stärker

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge