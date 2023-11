BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 4,70 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,70 GBP ab. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,69 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,70 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 599.854 BP-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 21,30 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,22 GBP je BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 31.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 53.269,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 55.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,859 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

