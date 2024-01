BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,61 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,61 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,62 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,58 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 623.477 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 23,65 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 3,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,24 GBP.

BP veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.02.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,820 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

