BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Nachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 5,17 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 5,17 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 5,24 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 5,16 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,20 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 10.941.295 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 14,68 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,302 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,23 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie eingefahren. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die BP-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,798 USD je Aktie belaufen.

