BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Mittwochvormittag zu

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 5,23 GBP.

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 5,23 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 5,24 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,20 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.521.415 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,302 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.141,00 USD – das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,798 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone

BP-Aktie steigt: Höhere Öl- und Gasproduktion in Q1 erwartet

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Abgaben