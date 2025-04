BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 3,48 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 15:52 Uhr 4,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 3,69 GBP. Bei 3,66 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 26.015.233 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 55,40 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 5,41 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,326 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,35 GBP an.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,70 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 präsentieren. BP dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,544 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

