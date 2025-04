BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP haussiert am Donnerstagvormittag

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 10,2 Prozent auf 3,67 GBP zu.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 10,2 Prozent auf 3,67 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 3,67 GBP. Mit einem Wert von 3,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 2.483.689 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,41 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 11,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,35 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 11.02.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,02 GBP je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Am 05.05.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,544 USD je BP-Aktie.

