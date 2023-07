BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,57 GBP.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,57 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,57 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,55 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 332.009 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 19,87 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 3,59 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,26 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 02.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56.182,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 49.258,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,970 USD je Aktie in den BP-Büchern.

