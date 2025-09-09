BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,24 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,24 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,26 GBP an. Bei 4,20 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 6.163.240 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Mit einem Zuwachs von 11,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 22,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,451 USD je Aktie aus.

