BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 5,35 EUR. Bei 5,35 EUR markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.313 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,50 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 3,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,30 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,42 GBP.

Am 02.08.2022 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 67.866,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 37.598,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 31.10.2023 dürfte BP die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,38 USD fest.

