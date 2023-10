BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Dienstagvormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,16 GBP.

Die BP-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,16 GBP abwärts. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 5,16 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,22 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 498.730 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 10,54 Prozent Luft nach oben. Am 19.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 13,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,21 GBP für die BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 USD je Aktie in den Büchern standen. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.538,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BP am 31.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,890 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

