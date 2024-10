BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag stärker

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,09 GBP zu.

Um 09:06 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,09 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,09 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,07 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 627.132 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Gewinne von 37,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2024 Kursverluste bis auf 3,80 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 7,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,332 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,54 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 37,49 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 38,77 Mrd. GBP umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,651 USD je BP-Aktie belaufen.

