BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,31 GBP abwärts.

Das Papier von BP befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 4,31 GBP ab. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,28 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,30 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.879.243 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,67 Prozent.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,63 GBP.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,91 Mrd. GBP – eine Minderung von 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,49 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,454 USD je Aktie belaufen.

